اجتماع بين فنيانوس والحسن ومسؤولي منظمة الايكاو في المطار

يعقد وزيرا الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ والداخلية ​ريا الحسن​، في هذه الأثناء اجتماعا، مع مسؤولين في المنظمة الدولية للطيران المدني الايكاو والمسؤولين في المطار، في مركز تعزيز وتدريب أمن المطار، في حضور رؤساء ​الاجهزة الامنية​ واللجان المكلفة في ما يتعلق بموضوع audit، وذلك قبل ​الاعلان​ عن التقرير المبدئي بشأن امن المطار من قبل المنظمة الدولية للطيران.

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