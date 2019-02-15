رحب رئيس جمعية تجار ​لبنان​ الشمالي ا​سعد الحريري​ بقرار السعودية رفع الحظر عن سفر رعاياها الى لبنان. ورأى انها "لخطوة مباركة ان توفد المملكة موفدا خاصا الى ​بيروت​ عشية ذكرى اغتيال الرئيس ​رفيق الحريري​ لابلاغ المسؤولين اللبنانيين عن رفع حظر السفر الى لبنان وهذه اشارة واضحة على دعم المملكة للبنان ولحكومة الرئيس سعد الحريري". ورأى "ان هذه الخطوة تنشط الحركة السياحية في لبنان وتساهم في حل الازمة الاقتصادية التي يتخبط بها لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر اسعد الحريري رحب بقرار السعودية: ينشط الحركة السياحية في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.