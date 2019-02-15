قدم المواطن فريد حبيش، لوزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ مرشة لري المزروعات، كان قد اشتراها عبر تطبيق "pikwikapp" الذي تعود كامل إراداته الى جمعية "جذور لبنان" "jouzourloubnan".

كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يدعم جمعية "جذور لبنان" عبر إهداء وزير البيئة مرشة لري المزروعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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