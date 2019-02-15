سطر مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​، استنابات قضائية إلى كل المؤسسات العسكرية والأمنية في الجيش اللبناني و​شعبة المعلومات​ في قوى الامن الداخلي و​الأمن العام​ وأمن الدولة، لإجراء التحقيقات والتحريات والاستقصاءات اللازمة لكشف هوية الأشخاص الذين ألقوا قنبلة مولوتوف على مركز ​حزب الكتائب اللبنانية​ في ​سن الفيل​ وتوقيفهم واحالتهم على ​القضاء العسكري​ لمحاكمتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر استنابات قضائية إلى المؤسسات الأمنية لمعرفة هوية مطلقي قنبلة على بيت الكتائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.