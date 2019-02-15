النيابة العامة العسكرية قررت إحالة كل خبر كاذب على محكمة المطبوعات

قررت ​النيابة العامة العسكرية​ احالة كل خبر كاذب ينشر في وسائل الإعلام وعلى ​وسائل التواصل الاجتماعي​ ويتناول ​الجيش اللبناني​ والاسلاك الأمنية و​القضاء العسكري​ على ​محكمة المطبوعات​، واتخاذ صفة الادعاء بشأنها كي لا يرسخ في ذهن الرأي العام اي أثر للاخبار الكاذبة أو المضللة التي تسيء إلى هذه المؤسسات ودورها

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