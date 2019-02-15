تعيين اللواء علاء رشاد سكرتيرًا عامًا لمحافظة الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، حركة تغيرات وتعيينات جديدة بالإدارة المحلية بالمحافظات، شملت نقل وتعيين 60 قيادة محلية.

وشملت الحركة نقل اللواء علاء رشاد محمد حنفي، سكرتير عام مساعد لمحافظة الشرقية، خلفًا لحامد محمود زايد هبيلة، والذي جرى نقله للعمل سكرتيرًا عامًا لمحافظة الغربية، فيما تم تعيين عادل السيد أحمد شرشر، رئيسًا لمركز ومدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وفي أول تعليق له، قال اللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد الجديد لمحافظة الشرقية، إنه من أبناء محافظة الشرقية ويعرف مشكلات الشارع جيدًا، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على العمل الميداني لحل مختلف المشكلات وشكاوى المواطنين.

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