بالصور.. هطول أمطار على الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تعرضت أحياء الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، لهطول أمطار متوسطة يصاحبها رياح جنوبية غربية وانخفاض في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

وأعلنت شركة الصرف الصحي والأحياء رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع آثار موجة الطقس السيئ وتراكم مياه الأمطار، لضمان استمرار السيولة المرورية.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء والأجهزة المعنية بـ93 سيارة وبدالات وفرق طوارئ بكافة أنحاء المدينة الساحلية، لشفط مياه الأمطار.

من جانبه، أعلن رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ومن المتوقع أن تضرب نوة "الشمس الصغيرة" سواحل الإسكندرية، الاثنين المقبل، والتي تستمر 3 أيام ويصاحبها رياح غربية وأمطار غزيرة.