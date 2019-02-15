بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن بمحافظة القليوبية.

شملت الحركة نقل رجب عبد الرازق عبد العال النقيدي رئيس حي شرق شبرا الخيمة لصبح رئيسًا لمركز ومدينة منوف.

كما جري تعيين ياسر فاروق حفناوي السيد رئيس مركز ومدينة الخانكة، ورحاب محمد محمود المزين رئيسًا لمركز ومدينة القناطر الخيرية.

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