محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قرارًا بأول حركة تعيين وتنقلات لبعض قيادات الإدارة المحلية عام 2019، في محافظة الدقهلية.

وشمل القرار ندب خالد إسماعيل عبد الفتاح على محجوب، رئيس مركز ومدينة المنصورة، رئيسا لمركز ومدينة تمى الأمديد، وأشرف بكر عبد الحميد، رئيس مركز ومدينة شربين رئيسًا لمركز ومدينة المنزلة، وسعد سعد محمود الفرماوي، رئيس مركز ومدينة ميت غمر رئيسًا لمركز ومدينة المنصورة.

كما تضمن القرار ندب طارق شكري يونس جرجس منتدب بديوان عام محافظة الاسماعيلية قائمًا بأعمال رئيس مدينة محلة دمنة، ومنال عطية توفيق الغندور رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، رئيسًا لمركز ومدينة ميت غمر

كانت هذه تفاصيل خبر قرار وزاري بنقل وتعيين 5 رؤساء مدن في الدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.