اعتقال 6 أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لهجمات بماليزيا

القوات الماليزية

وكالات:

اعتقلت السلطات الماليزية اليوم الجمعة 6 أشخاص، بينهم أربعة أجانب، للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات أو انتمائهم لجماعات مسلحة.

وذكرت الشرطة الماليزية - حسبما نقلت قناة (يورو نيوز) الإخبارية الأمريكية - أنه تم اعتقال الأشخاص الستة خلال خمس عمليات دهم متفرقة حدثت في الفترة ما بين شهري ديسمبر ويناير للاشتباه في تخطيطهم لهجمات أو بأن لهم صلات بجماعات مسلحة.

وقال المفتش العام للشرطة الماليزية فوزي هارون - في بيان نشره عبر

شبكات التواصل الاجتماعي - إن المعتقلين هم ماليزيين اثنين، وأربعة أجانب من سنغافورة وبنجلاديش والفلبين ودولة في جنوب آسيا.وأوضح أن السنغافوري - الذي تم اعتقاله والبالغ من العمر 48 عاما - متهم بالتخطيط لمهاجمة مبنى يستخدمه "ماسونيين" في ولاية (جوهور)، كما يُعتقد أنه على صلة بالمواطن الماليزي عقيل زينل المعروف بكونه مقاتلا تابعا لتنظيم "داعش" الإرهابي فيسوريا.وأضاف أن الشرطة اعتقلت مشتبها به يُعتقد أنه عضوا في جماعة "أبو سياف" خلال مداهمة منفصلة في ولاية "صباح" الواقعة شرقي البلاد، مشيرا إلى أن الشرطة اعتقلت خلال مداهمة بولاية (سيلانجور) رجلا يبلغ من العمر 28 عاما من دولة تقع في جنوب آسيا لم يتم ذكرها، وكانت الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) قد أصدرت مذكرة اعتقال بحقه للاشتباه في تورطه في أنشطة إجرامية ومسلحة.يذكر أن ماليزيا في حالة تأهب قصوى منذ أن قام مسلحون متحالفون مع تنظيم داعش الإرهابي بتنفيذ سلسلة من الهجمات في عاصمة إندونيسيا (جاكرتا) في يناير 2016.