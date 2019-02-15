عسكري أمريكي: تواجد قواتنا في سول لا يتعلق بإعلان محتمل لإنهاء الحرب الكورية

القوات الأمريكية

وكالات:

أكد قائد القوات الكورية الأمريكية المشتركة روبرت أبرامز، اليوم الجمعة، أن مسألة وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية لا علاقة لها بأي إعلان محتمل لإنهاء الحرب في كوريا أو إبرام معاهدة سلام مع كوريا الشمالية.

وقال أبرامز- خلال بيان صحفي وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء

(يونهاب) الكورية الجنوبية- إن تواجد القوات الكورية الأمريكية المشتركة تظل مسألة تتعلق بالتحالف الصارم بين البلدين ولا يتعلق الأمر بأي إعلان محتمل لإنهاء الحرب الكورية أو معاهدة السلام"، مشيرًا إلى أن واشنطن وسول تتفقانبشدة على أهمية تواجد القوات الكورية الأمريكية المشتركة بهدف نشر السلم والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.وأوضح أن التحالف العسكري بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، مضيفًا أن "قوتنا المشتركة تشكل رادعًا استراتيجيًا تستعد للرد على أي أزمة محتملة أو استفزازية وإذا دعت الحاجة لذلك فإننا مستعدون للقتال اليوم للدفاع عن الجمهورية الكورية".