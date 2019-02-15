كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يقيل قائد كتيبة بعد تزايد حوادث سقوط المروحيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائد الكتيبة الجوية الرابعة، اللواء تويفون أولبغي، عقب حادثة سقوط المروحية العسكرية، التي شهدتها إسطنبول خلال الأيام الماضية، حسبما أوردت صحيفة "زمان" التركية.

وخلال الأسبوع الماضي سقطت مروحية عسكرية بمنطقة شكمه كوي بمدينة إسطنبول، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود، بينما سبقها حادث مشابه قبل أكثر من شهرين.

وفي 25 نوفمبر(تشرين الثاني) سقطت مروحية عسكرية آخرى من طراز UH-1 تابعة لقيادة الكتيبة الجوية الرابعة بمنطقة ساريغازي، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود.

وشهد 22 أكتوبر(تشرين الأول) من عام 1956 أولى تحليق لهذه المروحية العتيقة، وفي عام 1959 التحقت هذه المروحيات بالجيش الأمريكي، بينما شهد عام 1976 إنتاج آخر هذه المروحيات وإغلاق خط إنتاجها.

ومنذ عام 2004، قررت الولايات المتحدة عدم استخدام المروحيات من طراز UH-1 التي ترأست سلسلة مروحيات بيل (Bell).

ويعتبر حادث تحطم الطائرة الهليكوبتر في إسطنبول الخامس من نوعه خلال الـ20 عاماً الأخير، ولقي خلال تلك المدة 23 شخصاً مصرعهم.