الملك محمد السادس يمنح سلهامه لملكة إسبانيا بعد شعورها بالبرد

منح الملك محمد السادس، مساء أول أمس الأربعاء، ملكة إسبانيا “ليتيثيا” سلهامه الخاص، بعد أن أحست بالبرد، خلال العشاء الملكي، الذي أقيم على شرفها، وزوجها الملك “فليبي” السادس.

ونقلت الصحافة الإسبانية أنه، خلال العشاء، الذي أقامه الملك محمد السادس، مساء أول أمس، على شرف ملك إسبانيا، وزوجته، والذي كانت ترتدي خلاله “ليتيثيا” فستانا أبيض، شبيه بالقفطان، أهداها الملك محمد السادس سلهامه بعد أن أحست بالبرد.

وأضافت المصادر نفسها أن الملكة الإسبانية بعد خروجها من القصر الملكي ظهرت مرتدية سلهام الملك محمد السادس.

يذكر أن الملك محمد السادس، كان مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأميرات للا مريم، وللا أسماء، وللا حسناء، وللا أم كلثوم، في مأدبة عشاء رسمية على شرف عاهلي إسبانيا، “فيليبي” السادس والملكة “ليتيثيا”.