المغرب يتعهّد مقاتلاته من نوع “إف 16”

أنهت شركة «لوكهيد مارت» الأمريكية، المتخصصة في الصناعات العسكرية، عملية تأهيل وتحديث شملت العديد من المقاتلات المغربية من نوع «إف16».

وتتعلق الصفقة، التي أبرمت عام 2016، بالتجهيزات الإلكترونية الخاصة بهذا النوع من الطائرات المقاتلة، والتي تمكنها من قدرات أكبر في التقاط الإشارات، وبالتالي، تجنب الصواريخ التي تستهدفها من مواقع برية.

وجاءت عملية التحديث هذه عقب إسقاط إحدى مقاتلات «إف16» المغربية عام 2015، أثناء مشاركتها في العمليات القتالية في اليمن ضمن التحالف العربي المضاد للحوثيين.

وكانت القيادة السعودية للتحالف قد فسّرت الحادث حينها بأسباب تقنية وبشرية، دون أن تصدر أي توضيحات مفصلة حول دلالات هذا التفسير.