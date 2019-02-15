زهور السليماني تتماثل للشفاء 

تتماثل الفنانة زهور السليماني للشفاء، بعد مغادرتها المستشفى العسكري في الرباط، أخيرا، نتيجة تحسن حالتها الصحية بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين في القلب.

وأفادت مصادر مقربة من الفنانة زهور السليماني أن الطاقم الطبي، الذي كان مشرفا على حالتها، سمح لها بالمغادرة صوب منزلها، بعد أزيد من 15 يوما، وهي في المستشفى.

وتتماثل زهور السليماني للشفاء، بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين في القلب بسبب حدوث انسداد في الشريان الرئيسي للقلب.

وزار ممثلون كثر زهور السليماني داخل المستشفى، من بينهم الممثلون محمد الشوبي، وزهيرة صديق، وعائشة ماهماه.

وتلقب زهور سليماني في الوسط الفني بـ”فليفلة”، ولها العديد من الأعمال التلفزية، آخرها مع حسن الفذ في سلسلة كبور والحبيب.