حفل زفاف أسطوري في الهند ينتهي بـ”معركة طاحنة” بين الضيوف وندل – فيديو

تحول حفل زفاف في الهند، أخيرا، إلى معركة بين ضيوفه، وندل مطعم أحد الفنادق الفخمة، حيث أقيم العرس، استعملت فيها الأواني، والصحون للهجوم.

وكشف موقع”Newsflare” ، في فيديو نشر، يوم الأحد الماضي، تفاصيل المعركة، التي اندلعت بين ضيوف مخمورين، والندل، بعد شكوى قدمها عريف الحفل عن وجبات الطعام، التي قدمت في العرس الفاخر.

واشتكى الضيوف من تقديم الأطباق باردة، فيما برر ممثلو الفندق ذلك بأن الضيوف انشغلوا في الشرب، وقضاء وقت ممتع لفترة طويلة، قبل تناول الطعام، ما أدى إلى برودته.

ونقل أربعة من موظفي الفندق إلى المستشفى، ويعتزم صاحب الفندق تقديم شكوى إلى الشرطة حول سلوك ضيوف الحفل.