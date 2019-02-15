طائرة مسيّرة توقف رحلات الطيران بمطار دبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توقفت رحلات الطيران بمطار دبي، صباح اليوم الجمعة، لوقت وجيز، بسبب نشاط غير مصرح به لطائرة مسيرة، قبل أن تستأنف الحركة بشكل طبيعي لاحقا بالمطار الإماراتي.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان عبر تويتر: "عودة حركة الطيران بشكل طبيعي في مطار دبي بعد توقف مؤقت بسبب وجود طائرة درون (مسيرة) في أجواء المطار"، وأضاف: "الإجراء هدفه ضمان سلامة المسافرين وجميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة".

وأشار إلى أن تحليق طائرات الدرون في أجواء دبي بدون تصريح، مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، دون تفاصيل. وذكرت وسائل إعلام أن التوقف استمر 30 دقيقة.

وقال متحدث باسم مطارات دبي إنه تم "تعليق الرحلات المغادرة من مطار دبي الدولي صباح اليوم من الساعة 10:13 وحتى 10:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب اشتباه بوجود نشاط لطائرة بدون طيار في محيط المطار".

وأضاف "تعمل مطارات دبي بشكل وثيق مع شركائها الإستراتيجيين والسلطات المختصة لضمان الحفاظ على سلامة عمليات المطار في جميع الأوقات، وتجنب أي إزعاج للمسافرين والعملاء"، دون المزيد من المعلومات.

وأكثر من مرة تتحدث جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، عن استهداف مطار دبي عبر طائرات مسيرة، غير أن الإمارات التي تقود تحالفا عسكريا ضد الحركة في اليمن منذ 2015 تنفي ذلك.