انت الان تتابع تفاصيل خبر مطار دبي يوقف الرحلات بسبب تهديد طائرات مسيّرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 11:24 صباحاً - أعلنت الإمارات وقف الرحلات في مطار دبي الدولي، اليوم الجمعة؛ بعد تقارير عن نشاط طائرات مسيّرة غير مصرح به.

ولم تذكر وكالة "رويترز" التي أوردت الخبر مزيداً من التفاصيل، لكنها نقلت عن سلطات المطار أن تعليق الرحلات استمرّ من الساعة 10:13 وحتى 10:45 صباحاً بالتوقيت المحلي.

بدوره قال متحدث باسم مطار دبي الدولي إنه تقرّر تأجيل رحلات بالمطار، صباح الجمعة؛ للاشتباه في نشاط طائرات مسيّرة، لكن الرحلات استؤنفت بعد توقف وجيز.

واستمر التوقف من الساعة 10:13 بالتوقيت المحلي (06:13 ت.غ) حتى الساعة 10:45.

ويقع مطار دبي الدولي على بعد 15 كم شمال شرقي مركز المدينة.

وكانت مليشيا الحوثي أعلنت في مرات سابقة استهدافها مطار دبي بطائرات مسيّرة، حيث أعلنت في أغسطس الماضي، تنفيذها هجمات على المطار بطائرة من طراز "صماد-3".

وعاد الحوثيون ليعلنوا، في سبتمبر الماضي، أن سلاح الجو التابع لهم استهدف مطار دبي بطائرة مسيّرة من ذات الطراز السابق.

وقال الحوثيون على لسان مصدر من قوات "سلاح الجو المسيّر"، إن "طائرة مسيرة من طراز صماد-3، نفّذت سلسلة غارات على مطار دبي الدولي، الذي يبعد عن اليمن ما يزيد عن 1200 كم".

لكن الإمارات نفت في المرتين السابقتين تعرض مطار دبي لهجمات من قبل الحوثيين بطائرات مسيرة.

يتبع..