انفجار يطال طائرة نتنياهو يؤخر عودته من وارسو

الخليج 365/ بغدادأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اضطر لتأجيل عودته من وارسو إلى تل أبيب بسبب اصطدام قاطرة بطائرته على مدرج المطار.

وأدى الاصطدام إلى انفجار عجلة الطائرة، وقرر خبراء إسرائيليون بعد فحص العطل أنه خطير ويتطلب وقتا للتصليح، ما أرغم نتنياهو على البقاء ليلة إضافية في وارسو، حيث شارك في مؤتمر حول السلام والأمن في الشرق الأوسط.



ومن المتوقع أن تصل طائرة احتياطية تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية إلى وارسو خلال ساعات الصباح لتعود بنتنياهو ومرافقيه ومجموعة من الصحفيين إلى إسرائيل قبل حلول المساء.