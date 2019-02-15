السلطات المغربية تعلن تفكيك خلية إرهابية لداعش غربي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات المغربية، الجمعة، تفكيك خلية إرهابية مكونة من 5 أفراد يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، في بيان، إن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن من تفكيك خلية إرهابية، من 5 إرهابيين تتراوح أعمارهم بين 21 و36 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، ينشطون بمدينة آسفي".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى مخططات إرهابية".

وأشار إلى أن "المشتبه فيهم الذين أعلنوا ولاءهم لداعش، خططوا للالتحاق بصفوفه بالساحة السورية العراقية، بتنسيق مع أحد عناصره الميدانية، قبل أن يبدوا استعدادهم للانخراط في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي بهدف المس بأمن واستقرار المغرب".

وبحسب البيان، فإن "أحد المشتبه فيهم حاول استغلال وجوده بإحدى دول جنوب الصحراء للحصول على تزكية من أجل الانضمام لإحدى الجماعات المنضوية تحت لواء داعش الناشطة بمنطقة الساحل".

وأكدت الداخلية المغربية أنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة في إطار التحقيق معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة".