الان تتابع مادورو يكشف عن مفاوضات «سرية» مع البيت الأبيض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كراكاس -الخليج 365:

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن وزير خارجيته خورخي أرياسا عقد في نيويورك اجتماعين لعدة ساعات مع مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص لشؤون فنزويلا، إليوت أبرامز.

وقال مادورو في حديث نقله موقع “روسيا اليوم” عن وكالة “أسوشيتد برس” إن الوزير أرياسا دعا ممثل الولايات المتحدة للقدوم إلى فنزويلا “بشكل رسمي أو سري”.

وأضاف مادورو: إذا أراد أبرامز أن يجتمع معي، فليخبرني متى وأين وكيف، وسأكون في انتظاره.

كما أعرب مادورو عن أمله في الاجتماع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في المستقبل القريب لحل الأزمة الناجمة عن اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد.

ونصّب المعارض خوان غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد الأربعاء الماضي واعترفت به دول عدة على رأسها الولايات المتحدة.