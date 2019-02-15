قبيسي دعا لمقاومة العدو الداخلي المتمثّل بالفساد المسيطر على كل إدارات الدولة

دعا عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​هاني قبيسي​ الحكومة الجديدة الى مقاومة العدو الداخلي المتمثّل بالفساد المسيطر على كل إدارات الدولة، حفاظاً على الوطن والمواطن وانجازات الشهداء ليعيش ​لبنان​ استقراراً سياسياً واقتصادياً كاملاً.

ووعد قبيسي خلال احتفال ل​حركة امل​ بمناسبة ذكرى شهداء ​حارة حريك​ في مبنى البلدية، بالحفاظ على الدولة انطلاقاً مما يقدمه الرئيس ​نبيه بري​ على مساحة الوطن من تكريس لواقع سياسي يعمم لغة الاعتدال والمساواة التي أرادها الإمام القائد السيد ​موسى الصدر​، وهو الذي انطلق في كل مواقفه ليكرس لغة الحوار والتفاهم والتقارب.

وأكد قبيسي على واجب الدفاع عن الوطن بدءاً من الحدود، والى عدم التخلي للحظة عن تاريخ الشهداء، واستكمال المسيرة كفدائيين لهذه الامة وإمام الوطن القائد السيد موسى الصدر، عملاً بقوله " اذا دخلت ​اسرائيل​ بلادي سأخلع ردائي واصبح فدائي".