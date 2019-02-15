اشار القيادي في تيار المردة المحامي سليمان فرنجية الى ان الرئيس ميشال عون رئيس قوي انبثق من حالة شعبية ولديه اكبر كتلة نيابية، الا اننا حتى الساعة لم نر انجازات فعلية غير الامور العادية التي تتمثل بالانتخابات وتشكيل حكومة والتعيينات وغيرها، والانجازات التي يطلبها المواطن هي محاربة البطالة وتحسين الاقتصاد وغيرها. واعتبر ان العهد دخل في لعبة النظام والمنظومة القائمة حاليا، ورئيس تيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل يشتكي من الفساد مثله مثل اي مواطن لبنان.
اضاف فرنجية في حديث تلفزيوني، "ان هناك فريق خلال 11 سنة لم يستطيع تقديم الكهرباء، واعتبر ان الفشل في الكهرباء واضح، متسائلا "عن خطة الكهرباء المتكاملة؟ ولماذا التشبث بوزارة الطاقة بظل فشل في موضوع الكهرباء؟".
واكد انه على الدولة قبول الكهرباء من ايران، كما ان عليها حل ازمة النازحين ولو بالتنسيق مع الدولة السورية، لان المهم اليوم هي مصلحة اللبنانيين من اي جهة اتت.
كانت هذه تفاصيل خبر المحامي سليمان فرنجية: يجب تطبيق مصلحة لبنان بموضوع الكهرباء والنازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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