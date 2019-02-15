قرار للحسن بعدم تسجيل سيارات الشحن الخصوصية إذا كان وزنها الإجمالي يتعدى الـ21 طنا

أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن قرارا حمل الرقم 225 تاريخ 13 شباط 2019، قررت فيه عدم تسجيل آليات في فئة سيارات الشحن الخصوصية إذا كان وزنها الإجمالي يتعدى ال 21 طنا، عملا بأحكام المادة 180 من قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012، المعدلة بالقانون رقم 278 تاريخ 15/4/2014، ووجوب تسجيل الشاحنات التي يتعدى وزنها الإجمالي 21 طنا في فئة الشحن العمومي.
كما طلبت الحسن في قرارها عدم تسجيل سيارات صهاريج نقل المحروقات للأشخاص المعنويين والطبيعيين والمؤسسات والإدارات العامة بحسب احكام المادة 180 من قانون السير المبين أعلاه.
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