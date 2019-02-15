سليمان:كلمة الحريري في ذكرى اغتيال والده رسمت خريطة طريق لمستقبل لبنان

رأى النائب ​محمد سليمان​ ان "كلمة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في ذكرى اغتيال والده ​رفيق الحريري​ ورفاقه رسمت خريطة طريق لمستقبل ​لبنان​ لا سيما احتياجات الناس، واكدت على الثوابت خصوصا ​اتفاق الطائف​ وموقع لبنان والتزاماته العربية والدولية".,

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