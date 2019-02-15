أبو كسم: الكنيسة هي للصلاة وليست فندق "صح النوم"

رفض مدير ​المركز الكاثوليكي للاعلام​ الأب ​عبدو أبو كسم​ في حديث إذاعي الاختباء وراء الاصبع في موضوع صور المسافرين الذين حوّلوا الكنيسة المخصصة للصلاة في ​مطار بيروت​ الى مكان للنوم، وقال: "لا يمكن نفي الخبر أو القول ان الصور تعود إلى سنوات مضت".

ونقل عن المسؤولين في مطار بيروت تأكيدهم ان الامر قد حصل فعلاً وتمت معالجته. وشدد على ان الكنيسة هي للصلاة وليست فندق "صح ​النوم​"، موضحاً انه تلقى تطمينات بعدم تكرار ما حصل.