الخارجية دانت هجوم جامو وكشمير: متضامنون مع الهند الصديقة حكومة وشعبا

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية جامو وكشمير والذي أدى إلى وفاة أكثر من أربعين عنصرا من القوات المسلحة الهندية وجرح عشرات آخرين.
واكدت في بيان "تضامن لبنان مع الهند الصديقة حكومة وشعبا"، مقدمة تعازيها لعائلات الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم الدموي ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.
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