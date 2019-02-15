الخارجية دانت هجوم جامو وكشمير: متضامنون مع الهند الصديقة حكومة وشعبا

دانت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية جامو و​كشمير​ والذي أدى إلى وفاة أكثر من أربعين عنصرا من ​القوات​ المسلحة ​الهند​ية وجرح عشرات آخرين.

واكدت في بيان "تضامن لبنان مع الهند الصديقة حكومة وشعبا"، مقدمة تعازيها لعائلات الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم الدموي ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.