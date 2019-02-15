الأطفال ضحايا الحروب 5 أضعاف الجنود القتلى

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

قالت منظمة أنقذوا الأطفال البريطانية إن عدد الأطفال الذين يلقون حتفهم حول العالم بسبب الحروب يبلغ خمسة أضعاف الجنود القتلى في تلك الحروب.

وأشارت المنظمة إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية، لقي نصف مليون رضيع حتفهم أى ما يعادل 300 رضيع في اليوم الواحد بسبب المجاعات والأمراض ونقص الرعاية الطبية التى تراجعت مستوياتها بسبب الحروب.

وبحسب المنظمة فإن أكثر الدول المتضررة هي اليمن وسوريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وإذا تم تضمين الأطفال دون الخمس سنوات ضمن هذا الإحصاء سيرتفع العدد إلى نحو 900 ألف قتيل.