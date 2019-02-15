الهند تتهم باكستان بالمسؤولية عن تفجير أودى بحياة 40 رجل أمن

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

اتهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باكستان بالمسؤولية عن تفجير انتحاري وقع في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند و باكستان مما أسفر عن مقتل 40 من رجال الأمن.

وأدان مودي التفجير الذى وصفه بالعمل الغادر، محذرا باكستان من زعزعة الاستقرار في بلاده.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي أن منفذى الهجوم ومن يدعمونهم سيدفعون ثمنا باهظا.

كانت جماعة جيش محمد، التى تتخذ من باكستان مقرا لها، قد أعلنت مسؤوليتها عن التفجير .

وأعربت باكستان عن قلقها بشأن التفجير إلا أنها نفت مسؤوليتها عنه.