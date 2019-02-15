تركيا توقف 6 أجانب في عملية أمنية ضد "داعش"

محمد اسماعيل - القاهرة - صامسون (تركيا):
أوقفت الشرطة التركية ستة أجانب في عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي، بولاية صامسون شمالي البلاد.
وأفادت وكالة الأناضول للأنباء التركية ، نقلا عن مصادر أمنية، اليوم الجمعة، أن فرق مكافحة الإرهاب، نفذت حملة مداهمات في قضائي "إيلك أديم" و"جانيك".
وأردف أنه جرى إلقاء القبض على ستة أشخاص مشتبه بهم ، خمسة منهم يحملون الجنسية العراقية، والآخر أردني.
يذكر أن قوات الأمن التركية تقوم بحملات مداهمات للقبض على الأشخاص المشتبه بانتمائهم لداعش الذي اعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات في البلاد، من بينها الهجوم في ملهى ليلي بمدينة اسطنبول في الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2016 ،واسفر عن مقتل 39 شخصا من بينهم 24اجنبيا واصابة 69 اخرين.
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