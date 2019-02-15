متحدث باسم مطار دبي يؤكد تأجيل رحلات بسبب نشاط طائرات مسيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قال متحدث باسم مطار دبي الدولي، إنه تقرر تأجيل رحلات بالمطار، صباح اليوم الجمعة، للاشتباه في نشاط طائرات مسيرة، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

واستمر التوقف من الساعة 1013 بالتوقيت المحلي (0613 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة 1045.

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