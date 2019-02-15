غدًا.. وزير الآثار يتفقد معبد حتحور في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء إنه من المقرر أن يزور الدكتور خالد العناني وزير الآثار غدًا السبت منطقة سرابيط الخادم الأثرية بهدف تنشيط السياحة بالمنطقة.
وأضاف المحافظ أنه تلقى طلب من أهالي منطقة السرابيط لزيارة الوزير للمكان التاريخي وبحث حلول لمشاكل غياب السياحة عن المنطقة.
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