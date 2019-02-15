بالصور.. تنفيذ ٢٤ قرار إزالة تعديات علي أملاك الدولة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملاتها، صباح اليوم الجمعة، لإزالة التعديات على أرض الدولة وغلق فتحات ومنافذ التهريب على طول الشريط الساحلى لقناة الاتصال.

وأشار السعيد رخا، رئيس حى الضواحى، في تصريحات صحفية، إلي أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 24 قرار إزالة مبانى علي مساحة 9206 متر مربع مكعب، و7 قرارات تنظيم، و13 قرار أشغال، وردم 6 فتحات للتهريب خلال الحملة.

وأكد رئيس الحى علي أن الحملة تأتى فى إطار مكافحة أعمال التهريب وغلق كافة المنافذ والفتحات التى يتسلل منها المهربون على طول الشريط الساحلى لقناه الإتصال، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.