إصابة شخص واحد على الأقل في هجوم بمترو باريس

مترو باريسوكالات:
أصيب شخص إصابة خطيرة نتيجة تعرضه لهجوم بماء النار على يد مجهولفي مترو أنفاق العاصمة الفرنسية، صباح
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