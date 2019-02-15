مترو باريس وكالات: أصيب شخص إصابة خطيرة نتيجة تعرضه لهجوم بماء النار على يد مجهول في مترو أنفاق العاصمة الفرنسية، صباح في مترو أنفاق العاصمة الفرنسية، صباحاليوم الجمعة، حسبما افادت قناة روسيا اليوم فى خبر عاجل لها اليوم الجمعةنقلا عن موقع France Info.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شخص واحد على الأقل في هجوم بمترو باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.