روسيا تعلن توقيف قيادات في داعش بتهمة تمويل الإرهاب

وكالات:

أعلن المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي توقيف قيادية لخلية سرية تابعة لتنظيم داعش في إقليم أستاراخان، لجمعها أموالا من الأراضي الروسية لصالح الإرهابيين، كما كانت تخطط للتوجه إلى

سوريا.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "على أراضي إقليم أستاراخان، تم إيقاف إحدى المقيمات في

الإقليم، والتي تعد أحد منظمي خلية سرية للتنظيم الإرهابي المحظور في روسيا".وأفاد البيان بأن الموقوفة كانت تجمع الأموال لتمويل الإرهاب في موسكو وأستاراخان وتومسك وعدد من مقاطعات شمال القوقاز، كما كانت تريد الذهاب إلى سوريا لتنفيذ عملية إرهابية.