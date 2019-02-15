روسيا تعلن توقيف قيادات في داعش بتهمة تمويل الإرهاب

أعلن المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي توقيف قيادية لخلية سرية تابعة لتنظيم داعش في إقليم أستاراخان، لجمعها أموالا من الأراضي الروسية لصالح الإرهابيين، كما كانت تخطط للتوجه إلىسوريا.
وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "على أراضي إقليم أستاراخان، تم إيقاف إحدى المقيمات في
وأفاد البيان بأن الموقوفة كانت تجمع الأموال لتمويل الإرهاب في موسكو وأستاراخان وتومسك وعدد من مقاطعات شمال القوقاز، كما كانت تريد الذهاب إلى سوريا لتنفيذ عملية إرهابية.
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