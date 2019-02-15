بعد أزمة “غير مسبوقة”.. سفير فرنسا يعود إلى روما

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 فبراير 2019 10:11 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية أن سفير فرنسا لدى إيطاليا، الذي تم استدعاؤه بعد تصريحات لمسؤولين إيطاليين اعتبرت مسيئة للرئيس إيمانويل ماكرون، سيعود الجمعة إلى روما.

وقالت الوزيرة ناتالي لوازو، الجمعة، لمحطة آر.تي.إل الإذاعية “سيعود اليوم إلى روما”، وذلك بعد أسبوع على استدعائه للتشاور.

واستدعت فرنسا سفيرها من إيطاليا، في السابع من فبراير الجاري، بعدما وصفت باريس تصرفات إيطالية بأنها هجمات متكررة لا أساس لها من قبل القادة السياسيين الإيطاليين في الأشهر الماضية، وحثت روما على العودة إلى اتخاذ موقف أكثر ودا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “ظلت فرنسا لعدة أشهر هدفا لهجمات متكررة لا أساس لها وبيانات مشينة”.

وأضافت أن هجمات إيطاليا لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وقالت إن “الاختلاف شيء والتلاعب بالعلاقات من أجل أهداف انتخابية شيء آخر”.

وكان آخر ما استفز باريس لقاء نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، بوفد من السترات الصفر في فرنسا، قبل يومين.

وقال دي مايو إن حركته الشعبوية مستعدة لمساعدة المحتجين المناوئين للحكومة في فرنسا، واتهم فرنسا بتأجيج أزمة الهجرة في أوروبا.

ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية ذلك بأنه تدخل “غير مقبول” في الديمقراطية الفرنسية، وغير مسبوق منذ انضمت الدولتان بعد الحرب العالمية الثانية إلى بعضهما بعضا في المساهمة في تأسيس الاتحاد الأوروبي.

المصدر: ـ العربية.نت