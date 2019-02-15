مطار دبي.. استئناف الرحلات بعد توقف وجيز

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 فبراير 2019 10:11 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن مطار دبي الدولي، الجمعة، أنه تم تأجيل إقلاع الرحلات بسبب نشاط طائرات مسيرة غير مصرح بها.

وقال متحدث باسم مطار دبي الدولي، الأكثر ازدحاماً في العالم، إنه تقرر تأجيل رحلات بالمطار صباح الجمعة للاشتباه في نشاط طائرات مسيرة، لكن الرحلات استؤنفت بعد توقف وجيز.

واستمر التوقف من الساعة 10:13 بالتوقيت المحلي (06:13 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة 10:45.

ويتعيّن على مالكي الطائرات المسيرة “الدرون” التسجيل لدى هيئة الطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة. كما تمنع السلطات الهواة من وضع كاميرات أو ليزر على طائراتهم المسيرة والتحليق في مناطق معينة.

المصدر: ـ العربية.نت