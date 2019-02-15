كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكونجرس يصادق على مشروع قانون حول التمويل الحكومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون حول التمويل الحكومي، الذي ينص على تخصيص أموال لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وصوت 83 عضوا في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لصالح مشروع القانون، مقابل 16 نائبا صوتوا ضده.

ويقضي مشروع القانون بتخصيص أكثر من 300 مليار دولار لتمويل مختلف الهيئات والوكالات الحكومية، بما فيها وزارة الأمن الداخلي، ما سيسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالحصول على الأموال لبناء الجدار.

وعلى وجه التحديد يشمل هذا التمويل 1.37 مليار دولار لبناء 88 كيلومترا من الجدار على الحدود. وبالتالي سيحصل ترامب على تمويل لبناء الجدار، رغم رفض الكونغرس مطالبته الأولى بتخصيص 5.7 مليار دولار لبناء الجدار.

وأحال مجلس الشيوخ مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذي من المتوقع أن يصادق عليه أيضا، علما بأن هذا القانون سيسمح بتفادي إغلاق حكومي جديد في الولايات لامتحدة.

ويعتزم ترامب إعلان حالة الطوارئ، الأمر الذي سيسمح له بتحويل 2.7 مليار دولار من الأموال المخصصة سابقا لبناء الجدار، وذلك على الرغم من انتقادات الديمقراطيين لخطط ترامب.

واعتبر كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر أن إعلان ترامب حالة الطوارئ من أجل بناء الجدار سيكون "خطوة غير شرعية" و"تجاوزا الصلاحيات الرئاسية".