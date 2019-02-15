كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السوداني يبعث برسالة خطية إلى أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رسالة خطية بعث بها الرئيس السوداني عمر البشير إلى نظيره التركي.

وتسلم أوقطاي الرسالة خلال استقبال ممثل الرئيس السوداني الخاص، وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز، ووزير الإعلام والاتصالات السوداني بشارة جمعة أرور، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وأفادت مصادر إعلامية تركية، أن الجانبين تناولا، خلال لقاء مغلق، مستوى العلاقات التركية السودانية التي تشهد زخما في الآونة الأخيرة.

وسيلتقي الوفد السوداني في إطار برنامج زيارته التي تستمر 3 أيام، بالإضافة إلى فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، رئيس حزب العدالة والتنمية جودت يلماز، وكذلك رئيس مجموعة الصداقة التركية السودانية في البرلمان التركي أمر الله إيشلار، بالإضافة إلى أعضاء في البرلمان التركي.