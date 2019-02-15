نواب في الكونغرس يطالبون بمزيد من المعلومات حول مقتل خاشقجي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي، إدارة الرئيس دونالد ترامب، أمس الخميس، بتقديم المزيد من المعلومات حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وذلك بعد أيام من تجاوز الإدارة الأميركية مهلة نهائية لتقديم تقرير مفصل بشأن مقتله، ما أثار ردود فعل غاضبة من الحزبين.

وبعث عشرة من الأعضاء الجمهوريين الإثني عشر في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، التي يرأسها السناتور جيم ريش، برسالة إلى وزير الخارجية، مايك بومبيو، تطالب بتقديم مزيد من المعلومات.

وقال ريش في بيان "لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ملتزمة بالسعي للحصول على كل المعلومات المتاحة في نطاق دورها الرقابي، ولهذا الغرض، تعمل على ترتيب إفادة سرية أمام اللجنة".

ووقع الأعضاء الديمقراطيون العشرة في اللجنة، وعلى رأسهم السناتور بوب مينينديز، ومعهم نائب رئيس لجنة المخصصات، بات ليهي، خطابا منفصلا يطالب بومبيو بإخطار المجلس بسبب تجاهل إدارة ترامب مهلة يوم الجمعة الماضي، لتقديم تقرير للكونغرس، عما إذا كان مسؤولون بالحكومة السعودية وأعضاء بالأسرة الحاكمة، بينهم ولي العهد، محمد بن سلمان، يقفون وراء مقتل خاشقجي.

وقُتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر؛ وأجج مقتله استياء الكثيرين في واشنطن من السعودية بسبب سجل النظام في الرياض في حقوق الإنسان، والخسائر المدنية الكبيرة في حرب اليمن، حيث يقاتل تحالف بقيادة السعودية المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وأقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، أول أمس، الأربعاء، قرارا نادرا بإنهاء الدعم الأميركي للتحالف بقيادة السعودية. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على القرار خلال أسابيع.

ورغم أن العديد من الجمهوريين طالبوا ترامب برد أقوى في الأسبوع الماضي، فقد قال ريش للصحفيين، يوم الثلاثاء الماضي، "أنا راض حقا عن طريقة ردهم على الأسئلة وتقديمهم المعلومات لنا".

وتعليقا على الرسالتين، قال ممثل لوزارة الخارجية الأميركية، إن بومبيو قدم إفادة بالتطورات إلى لجنة العلاقات الخارجية، يوم الجمعة، وسوف يواصل التشاور مع الكونغرس.

وكانت السعودية قد نفت في البداية مقتل خاشقجي، قبل أن تؤكد لاحقا أنه قتل على يد عناصر تابعين لها، وتنفي الرياض أن يكون كبار قادتها مسؤولين عن قتله.