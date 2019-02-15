انت الان تتابع تفاصيل خبر "الخليج 365" يكشف: هكذا يتم ابتزاز الفلسطينيين بمطار القاهرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 09:51 صباحاً - "بدنا حلوان وصولك بالسلامة" قالها ضابط الشرطة المصري لطالب الماجستير الفلسطيني محمد حمدان، بعد وصوله من معبر رفح البري لمطار القاهرة الدولي، ويقصد هنا دفع أي مبلغ مالي له قبل إيصاله إلى شركة الطيران، تمهيداً لسفره.

ووثق مراسل "الخليج 365"، قيام الشرطة المصرية في مطار القاهرة، بالحصول على رشاوى مالية من المسافرين الفلسطينيين، وابتزازهم ومطالبتهم بضرورة الدفع لهم، قبل تسهيل سفرهم، وعدم حجزهم في غرفة الترحيلات أسفل المطار.

ومكث مراسل "الخليج 365" في مطار القاهرة يومين، رصد فيها قيام ضباط الشرطة المصرية، باستلام المسافرين الفلسطينيين وخاصة المرحلين منهم من المعبر، والطلب منهم أموالاً أو هدايا، مقابل عدم وضعهم في غرف الترحيل.

ويستخدم الفلسطينيون في قطاع غزة، مطار القاهرة للتنقل إلى العالم الخارج، بسبب عدم وجود مطار داخل قطاع غزة، حيث يسلكون مسافة 500 كيلو متر، قادمين من معبر رفح، ويعيشون رحلة طويلة وقاسية، بسبب كثرة حواجز الجيش المصري والتفتيش طوال الطريق.

وتفرض السلطات المصرية على المسافرين الفلسطينيين القادمين إلى مطار القاهرة، إجراءات مشددة، حيث تقوم بتجميع غالبيتهم وخاصةً الأعمار التي تتراوح من 12 إلى 50 عاماً، في حافلة الترحيل، التي تصلهم إلى المطار بمرافقة أمنية.

ابتزاز ورشوة

طالب الماجستير حمدان يقول: "بعد رحلة طويلة وصلت مطار القاهرة عند الساعة الرابعة فجراً، وتم تسليمي برفقة المسافرين القادمين من المعبر، للشرطة المصرية في المطار، وسألني الضابط عن وجهتي، وعن موعد طائرتي، فأخبرته أنها عند الساعة الخامسة مساءً".

ويضيف حمدان: "دون أي خجل أو احترام للبدلة التي يلبسها، أو الدول التي يمثلها، خيرني هذا الضابط المصري، بين إنزالي إلى غرفة الترحيلات مع المهاجرين غير الشرعيين، أسفل المطار، أو دفع ما فيه النصيب لكي يسمح لها المكوث في صالة الترانزيت في المطار لانتظار موعد الطائرة".

ويوضح أنه أجبر على دفع 500 جنيه مصري (28 دولار أمريكي)، بعد ابتزازه من قبل ضابط الشرطة، وفي حالة عدم الدفع، على تأخير وصوله للطائرة ليوم إضافي.

غرفة الترحيلات

الشاب الفلسطيني سائد أبو عودة، يؤكد أنه مجرد وصوله لمطار القاهرة، أخبره ضابط شرطة مصري أنه في حالة لم يدفع له "الحلوان" سيتم حجزه في غرفة الترحيلات أسفل المطار لأيام عديدة.

ويقول أبو عودة لـ"الخليج 365": "حاولت التهرب من الضابط من خلال القول له بأن الأموال الموجودة لدي هي غير مصرية، ولكن هذه الحيلة لم تمر عليه، وأخذني من يدي إلى شباك البنك الأهلي المصري داخل المطار، وقام بصرف الأموال وأخذ مني 300 جنيه (17 دولار)".

وتابع: "بعد حصول الضابط المصري على المال، ابتسم بشكل مستفز أمامي، وقال ما تزعلش دوول مش لي وحدي، راح أعطي زميلي نصيب منهم، مشان أمورك تتسهل، وما تطول في المطار عندنا".

جهاد مصطفى، طالب فلسطيني، روى ما حدث معه في مطار القاهرة، من خلال نشرها في مدونته، وقال: "ما أن وصلنا المطار، اصطحبنا منسق السفارة إلى غرفة الترحيل المعروفة لكل فلسطيني دخل مطار القاهرة".

وأضاف مصطفى: "قبل ذلك، ساومنا أحد الضباط المداومين أن يدفع كل شخص منا حوالي 500 جنيه مصري ونقوم بجمعها للضابط المسؤول هناك حتى يسمح لنا البقاء في غرفة أفضل من غرفة الترحيل تتبع لأروقة المطار، وبذلك نبقى أحرار للتجول في المطار إلى أن نستقل طائراتنا".

وأوضح مصطفى أن جميع المسافرين المتواجدين معه وعددهم 14 قام كل واحد منهم بدفع مبلغ 500 جنيه إلى الضابط المصري، مقابل عدم مبيتهم في غرفة الترحيلات سيئة السمعة.

مراسل "الخليج 365" رصد خلال تواجده في مطار القاهرة، وجود تراخي، وغياب كبير للرقابة من قبل قيادة الشرطة المصرية في المطار على الضباط المسؤولين على تسهيل سفر المسافرين الفلسطينيين.

ووثق التحقيق قيام ضابط كبير من الشرطة المصرية، بالحصول على رشوة قيمتها (400 دولار أمريكي) من عائلة فلسطينية مكونة من 4 أشخاص، مقابل السماح لهم بدخول القاهرة، وعدم ترحيلهم إلى معبر رفح البري.

ولا يقتصر دفع الرشاوى لكبار الضباط المصريون في مطار القاهرة، إذ يشترط صغار عناصر الشرطة منهم الحصول على أي مبالغ مالية من المسافرين الفلسطينيين تحديداً عند أي إجراء بسيط خلال سفرهم أو مغادرتهم المطار.

وبحسب منظمة مكافحة الفساد، تواجه مصر قضايا فساد خطيرة، وتجد صعوبة بمقاومته في ظل انتشار الفقر والجهل وضعف الرقابة الشعبية والرسمية.