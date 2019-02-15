السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية بالهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت السعودية، الجمعة، التفجير الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية في الشطر الهندي من إقليم كشمير، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للانفجار، مؤكدا رفض السعودية هذه الأعمال الإرهابية الجبانة.
كما أكد وقوف السعودية إلى جانب الهند ضد الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الهندي الصديق والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وارتفع عدد قتلى التفجير الإرهابي إلى 33 قتيلا كما أعلنت الشرطة، وهو الأكثر دموية منذ عام 2002.
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