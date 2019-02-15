«كوشنر»: الكشف عن صفقة القرن بعد الانتخابات الإسرائيلية

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية

قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وصهره جاريد كوشنر، اليوم الخميس، إن إدارة دونالد ترامب تعتزم الكشف عن «صفقة القرن» بشأن الشرق الأوسط التي طال انتظارها بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 إبريل المقبل.

أطلع كوشنر المشاركين في مؤتمر أمني استضافته بولندا على الخطة، لكنه لم يخض في تفاصيلها خشية تسريبها، بحسب دبلوماسي مطلع.

غير أن كوشنر أكد أن الخطة لن يتم الكشف عنها إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بحسب الدبلوماسي الذي تحدث مشترطا التكتم على هويته التزاما باللوائح.

ونقل الدبلوماسي عن «كوشنر» قوله إن ترامب سلمه «الملف» الإسرائيلي- الفلسطيني لمنح «دفعة» للهدف الخاص باتفاق السلام والذي ظل بعيد المنال لفترة طويلة.

ورغم الخلافات القديمة، قال كوشنر إنه يعتقد أن «بعض الأشخاص يكونون أكثر مرونة في اللقاءات الخاصة».