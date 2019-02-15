شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن فرض ضرائب على أصحاب التكاتك: ضرورى لإنعاش خزانة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إصدار مصلحة الضرائب تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا، سيجعل الدولة تجنى ملايين الجنيهات خاصة أن التكاتك منتشرة بشكل كبير على مستوى الجمهورية.

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه بعد تقنين التوكتوك وتنظيمه لابد من فرض ضرائب عليه، ولكن ينبغى مراعاة البعد الاجتماعى خلال تحديد قيمة الضريبة التى تفرض على التوكتوك، بحيث إنه لا يتم مساواته بقيمة الضرائب التى يتم فرضها على باقى وسائل المواصلات.

ولفت النائب سامى رمضان، إلى أن التوك توك أصبح يأخذ حيز من مجهودات الأمن والشرطة والمرور، وبالتالى لابد أن يخضع للمحاسبة والنظم والقوانين، وفرض ضرائب على التوك توك أصبح أمر ضرورى، لأنه سينعكس على خزينة الدولة المصرية، وسيغطى نفاقات كثيرة، فهذه القواعد تطبق فى كل دول العالم.

كان عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أصدر التعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2019، بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مركبات "التوك توك"، وذلك بعد دراسة شاملة لهذا النشاط.