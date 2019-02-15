ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة الأمريكية

اليوم الجديد

أعلن البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع على مشروع قانون التمويل الحكومي.

وسيعلن ترامب حالة طوارئ وطنية لإنهاء أزمة الأمن على الحدود، وذلك من أجل تفادي الحصول على موافقة الكونجرس لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال البيان إن "الرئيس وللمرة الثانية يعد ببناء السور لحماية الحدود ( مع المكسيك) ولتأمين بلادنا العظيمة".