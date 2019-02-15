جنرال سابق في الناتو يتهم واشنطن بالتخلي عن التزاماتها تجاه حلفائها الاوروبيين

انتقد الرئيس السابق للجنة العسكرية لحلف ​الناتو​ الجنرال هارالد كويات ​الولايات المتحدة​ على انسحابها من معاهدة نزع ​الصواريخ​ متوسطة وقصيرة المدى مع ​روسيا​، معتبرا ذلك "خيانة". ولفت الجنرال الألماني الى ان مثل هذا التحرك من قبل الولايات المتحدة يوضح بطبيعة الحال أن ​واشنطن​ تخلت عن التزاماتها تجاه حلفائها في ​أوروبا​، وقال: "هذه تعد خيانة لأمن الحلفاء الأوروبيين". كما أشار إلى أن عواقب إنهاء هذه المعاهدة ستكون "صعبة للغاية" بالنسبة لجميع الأطراف، محذرا من أن الوضع "سيكون أسوأ مما هو عليه الآن".

وأعرب كويات عن أمله في أن تتمكن روسيا والولايات المتحدة من الحفاظ على المعاهدة المذكورة، لافتا إلى الحاجة لإعادة إحياء عمليات التفتيش المتبادل التي توقفت عام 2001.

يذكر أن معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى عقدت في 8 كانون الاول 1987 بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة حيث اتفقت الدولتان على النزع التام للصواريخ ومنصاتها التي يتراوح مدى إطلاقها بين 500 و5.5 ألف كيلومتر وعدم نشر هذه الصواريخ على اليابسة في أوروبا.