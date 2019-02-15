نيبينزيا:الغرب يتجاهل نتائج الأدلة المفبركة للهجوم الكيميائي في دوما السورية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الدول الغربية ستتجاهل النتائج التي تم التوصل إليها مؤخرا بشأن تمثيلية "الهجوم الكيميائي" المزعوم في دوما السورية بسبب الأيديولوجيا المناهضة لدمشق في هذه الدول .
وأضاف: "قلنا منذ فترة طويلة بأن كل هذه "الهجمات الكيميائية" مفبركة، وكل هذا يستخدم لتبرير الأعمال العسكرية غير الشرعية ضد الحكومة السورية، وهذا دليل جديد يؤكد ما كنا نقوله… أعتقد أن زملاءنا الغربيين لن يهتموا بها وسيتجاهلونها بسبب أيديولوجيتهم المناهضة لدمشق، وكل ما لا يتماشى مع هذه الأيديولوجية سوف يتجاهلونها".
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