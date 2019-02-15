جابر: اجراء الاصلاحات الهيكلية وتغيير النهج السائد لا يمكن للحكومة تفاديها

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​ياسين جابر​، "ان معظم الامور المذكورة في ​البيان الوزاري​ للحكومة، هي مواضيع تجمع عليها القوى السياسية، ولا يمكن تفاديها كاجراء اصلاحات هيكلية وتغيير النهج السائد سابقا،" مؤكدا ان "الخيارات في ​لبنان​ ضاقت بشكل كبير، فالاصلاح امامنا والانهيار وراءنا، وتتحمل ​الحكومة​ مسؤولية كبيرة بعد اضاعة الوقت ل 9 اشهر ما ادى الى تخفيض تصنيف لبنان المالي وارتفاع العجز في الخزينة العامة،" داعيا الوزراء "الى القيام بالضروري لتغيير المشهد العام السائد".

وشدّد جابر في حديث اذاعي على "ان أمام الحكومة 3 أشهر فقط لتبدأ بالانجاز وليس الكثير من الوقت،" لافتا الى ان "الجميع متفق مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، بموضوع ​النأي بالنفس​، ولكن النأي بالنفس هو في موضوع الخلافات العربية وليس في اطار العلاقات مع الدول،" ورأى ان "على لبنان ان يقيم علاقات جيدة مع الجميع من الاقرب اليه جغرافياً ​سوريا​، وصولا الى ​السعودية​".