أمن الدولة توقف شخصين في النبطية بجرم سرقة من داخل السيارات

أوقفت دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدولة في النبطيّة اللبناني (ف.ح.) بجرم سرقة من داخل السيارات المتوقفة الى جانب الطريق، أثناء التحقيق اعترف أنّ الشخص الذي ساعده في عمليّة السرقة هو شقيقه.
أودِعَ الموقوف جانب النيابة العامّة في النبطيّة بناءً لإشارتها، وتمّ تسطير بلاغ بحث وتحرّي بحقّ شقيقه المتواري عن الأنظار.
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