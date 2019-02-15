النشرة: الثلوج أقفلت طريق شبعا عين عطا عبر وادي جنعم

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن المخفض الجوي الذي يضرب المنطقة منذ يوم أمس اشتدت وطأته ليلا وتساقطت الأمطار بغزارة وجاء مصحوبا برياح شديدة السرعة، وانخفضت درجة الحرارة بشكل ملحوظ في ظل غيوم كثيفة سيطرت على المنطقة وحجبت معها الرؤية.
كما وتساقطت الثلوج فجرا ابتداء من ارتفاع 1300 متر وما فوق، بحيث بات الوصول الى بلدة شبعا وكفرشوبا متعذرا الا للسيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية، كما اقفلت الثلوج طريق شبعا عين عطا عبر وادي جنعم، وكذلك طريق شبعا كفرشوبا عبر تلال سدانة إلا أن الآليات التابعة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل جعلتها سالكة وبحذر.
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