النشرة: الثلوج أقفلت طريق شبعا عين عطا عبر وادي جنعم

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن المخفض الجوي الذي يضرب المنطقة منذ يوم أمس اشتدت وطأته ليلا وتساقطت ​الأمطار​ بغزارة وجاء مصحوبا برياح شديدة السرعة، وانخفضت درجة الحرارة بشكل ملحوظ في ظل غيوم كثيفة سيطرت على المنطقة وحجبت معها الرؤية.

كما وتساقطت ​الثلوج​ فجرا ابتداء من ارتفاع 1300 متر وما فوق، بحيث بات الوصول الى ​بلدة شبعا​ و​كفرشوبا​ متعذرا الا للسيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية، كما اقفلت الثلوج طريق شبعا ​عين عطا​ عبر وادي جنعم، وكذلك طريق شبعا كفرشوبا عبر تلال سدانة إلا أن الآليات التابعة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ جعلتها سالكة وبحذر.